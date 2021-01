Belinda está devastada por la muerte de su perrito con quien compartió casi trece años

La cantante Belinda conmovió a todos este 6 de enero al dar la triste noticia de la muerte de su perrito 'Gizmo' con quien compartió casi 13 años.

La hermosa Belinda compartió varias historias en Instagram en las que relataba los lindos momentos que vivió junto a su mascota y asegura que "es un dolor indescriptible y difícil de superar".

La novia de Christian Nodal recibió muchos mensajes de apoyo por la triste pérdida de su mascota en una publicación que hizo en Instagram.

(SIC) "Nunca pensé que llegaría el día en qué me iba a tener que despedir de ti, me acuerdo la primera vez que te vi en mis manitas y eras la cosita más hermosa y vulnerable que había visto, me miraste con esos ojos grandes y ahí decidí cuidarte y darte lo mejor de mi.

Llegaste hace casi 13 años a mi vida y me llenaste de amor puro ,de risas, de felicidad absoluta, también me acompañaste en momentos muy difíciles, me quitaste tanta soledad, me enseñaste que entre tanta maldad en el mundo, también hay una pizca de bondad pero siempre a mi lado acostadito,en mi brazo con tu lengüita de fuera y tu olor a palomitas, gracias gizmo por tanto, escribo y lloro y lloro y lloro porque como me puedes hacer tanta falta? Cómo es posible que te extrañe de esta manera? Tengo un profundo dolor y un hueco en mi corazón que nada ni nadie va a llenar Te amaré por siempre mi compañerito de vida gracias mi gizmito por cambiarme la vida", escribió Belinda en la publicación.

Además, le sacó lágrimas a más de uno con las fotografías que subió en compañía de su entrañable y fiel amigo al que nunca olvidará.