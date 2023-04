Belinda reacciona a noticia de que Christian Nodal se convertirá en padre

Hace una semana, la cantante argentina Julieta Cazzucheli, más conocida en la industria de la música y entretenimiento como 'Cazzu', sorprendió al mundo tras aparecer en el primer concierto de su gira por Latinoamérica presumiendo su barriguita de embarazada; luego de que por varias semanas en diversos medios de comunicación internacional corriera el rumor de que ella y su actual pareja, el cantante de música regional mexicana Christian Nodal se convertirían en padres.

Cómo era de esperarse, el hecho se hizo tendencia en las redes sociales, pues a pocos instantes de haberse llevado a cabo la revelación, en la web empezaron a rondar videos del momento en el que 'la nena trampa', se quitó frente a todos sus fanáticos un enorme abrigo que dejaba al descubierto su 'barriguita'.

La situación llevó a pensar a muchos en Belinda, exnovia del futuro padre, pues aunque si bien, su historia hace un buen tiempo terminó, hay quienes recordaron que en alguna ocasión la bellísima cantante manifestó que le gustaría convertirse en madre de la mano de Nodal.

Publicidad

Por lo tanto, durante la llegada de Belinda a un evento en México, varios medios de comunicación no perdieron la oportunidad y le preguntaron al respecto; a lo que ella respondió de manera contundente:

“Les pido por favor que ya no me vuelvan a preguntar de temas pasados, de verdad es muy molesto porque la vida pasa, cada quien tiene su vida y por respeto a la nueva familia yo creo que no tengo porqué hablar de nadie, deseo lo mejor siempre a todo el mundo, un bebé es una bendición, es una alegría, así que ya no voy a responder más de esto, les deseo lo mejor”.

No te pierdas: