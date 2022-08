Broma de Dani Duke y La Liendra a Daiky Gamboa se salió de las manos

Hace poco se volvió viral un video en el que se veía que Dani Duke y La Liendra le regalaban una lujosa camioneta a su gran amigo Daiky Gamboa, sin embargo, todo se trató de una broma del mal gusto que hasta hizo enojar al mismo Daiky.

En la filmación, que fue borrada de las plataformas digitales, se podía ver el momento cuando Dani llevaba con los ojos tapados a su amigo hasta lo que parece ser un concesionario, luego le destaparon los ojos y allí estaba La Liendra y le mostraron un carro, algo que lo hizo emocionar bastante.

Luego de que le dijeron que todo se trataba de una broma, Daiky se enojó bastante y les dijo que no era justo que jugaran así con los sentimientos de las personas: "¿Es en serio que es una broma? Sabes qué sentimiento tengo en estos momentos, el sentimiento de qué ustedes dos les importa un cul%$& como hagan sentir a las personas y no tengo ni cinco de chimba de risa. Me importa tres cul&$ tocar un Mercedes".

El joven continuó diciendo: "Les importa un cul%$&/ todo lo que hagan sentir a las personas en este put&/% momento de mi vida, simplemente por números y por likes. Quizá esa es la razón por las cuales ustedes tienen el put%$& carro del año y yo no, porque ustedes por likes y por vistas hacen lo que les da la gana".

Luego se alejó del lugar y se vio que La Liendra se fue detrás intentando calmarlo.

Daiky Gamboa una vez en su casa, habló al respecto y dijo que a pesar de la broma de mal gusto, ellos dos seguían siendo sus amigos ya que han vivido bastante cosas juntos.

Como era de esperarse, el video tuvo cientos de reacciones de internautas que criticaron a Dani Duke y La Liendra por la broma, por ese motivo, la influencer decidió hablar al respecto: "Bueno estoy viendo que muchas personas amanecieron bien atacadas por la broma que le hicimos a Daiky. Incluso Daiky me llamó y me contó que Nicolás Arrieta le escribió que va a hacer un video reaccionando al video, que fue súper indignante y Daiky yo como ‘Ok’’"

Dani continuó diciendo: "Hace algunos años odiabas a Daiky y decías que tenía más coeficiente intelectual una botella de agua vacía que Daiky, pero ahora vas a defender su honor. Bien Nico, espero tu video".

Para finalizar, la joven dijo que todo se trataba de entretenimiento: "Bebés, sólo quiero pasar acá a decirles lo más sabio que yo le haya podido decir en mi vida. Show business, show business la industria del entretenimiento, muchas cosas de las que vemos en redes sociales no son lo que parecen".

