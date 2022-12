Candidato a reinado masculino denunció que lo acosaron sexualmente

Juan Felipe Villareal mide 1.70 cms de estatura y tenía el deseo de participar el concurso Mister Petit representando al departamento del Huila. Sin embargo, renunió al certamen y denunció al organizador.

"El problema se origina porque yo no quise acceder a tener relaciones íntimas con él", señaló Juan Felipe.

Publicidad

También aclaró que pagó medio millón de pesos para inscribirse en el concurso y comenzó una ardua preparación física. No obstante, afirma que empezó a preocuparse cuando no veía una organización seria. Incluso, alega que sufrió discriminación.

Te puede interesar: "Un cúmulo acumulado"" y ""las hormonas del sol"", desafortunadas respuestas de reinas de belleza

"Le pregunté al organizador con quiénes competía y me dijo que era muy conflictivo. Me dijo que me sintiera privilegiado porque era el único reinado en Colombia en el que aceptaban participantes con preferencias sexuales diferentes", señaló el joven.

La denuncia la hizo en el programa La Red

Publicidad

Publicidad