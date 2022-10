Carlos Vargas se lamenta por no saber inglés a sus 43 años

Carlos Vargas, el presentador del reconocido programa de chismes 'La Red', es uno de los personajes más queridos de la televisión colombiana, por su personalidad genuina y divertida. Por lo tanto, en redes sociales donde suele ser muy activo, cuenta con una comunidad casi 800 mil seguidores, que disfrutan de todas las historias y ocurrencias que el vallecaucano suele compartir.

Este domingo 2 de octubre, por ejemplo, el hombre compartió un video en su perfil de Instagram, en el que contó que se había despertado muy temprano, y se había puesto a revisar noticias. Fue ahí entonces donde encontró un artículo que decía que varias universidades prestigiosas del mundo estaban ofreciendo algunos cursos gratis.

Así que el presentador decidió ingresar para ver si encontraba alguno que le llamara la atención, ya que su hermana hace un tiempo había realizado uno. Ahí se interesó por uno que se llama "El camino a la felicidad: Lo que la filosofía china nos enseña, sobre la buena vida", y otro que se titula como: "Retórica: El arte de la escritura persuasiva y hablar en público.

Paso siguiente, se encargó de descargar la aplicación que requería para empezar a realizarlo, y fue ahí entonces cuando se enteró que el curso era dictado solamente en inglés, por lo que Carlitos, como lo llaman muchos de cariño, exclamó de manera graciosa:

"Yo no sé Inglés, yo he timado y he triunfado (...) cuanto diera yo por saber inglés y poder hacer estos dos cursos, ¡Dios mío! "

Por lo tanto, el presentador manifestó que su próxima parada era aprender inglés a sus 43 años, pues considera que nunca es tarde, además está seguro que su "querer" es el que consigue todo.

