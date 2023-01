Carolina Cruz confiesa que intentó volver con Lincoln Palomeque, pero sus "almas ya no conectaban"

La relación entre la famosa presentadora Carolina cruz y el actor Lincoln Palomeque sigue dando de qué hablar, la ruptura de esta famosa pareja después de 10 años causo conmoción en el mundo de la farándula , ya que hacían parte de las parejas más queridas de la televisión colombiana.

Muchos medios de comunicación han aprovechado el contexto para preguntarle a la presentadora sobre este suceso, la revista 15 minutos en su edición impresa 167 le preguntó a Cruz sobre cómo es su relación actual con el actor, ya que unas semanas atrás ella había dicho que la ruptura se dio debido a que lo que sentían se habría "transformado".

En esta ocasión dicho medió indicó que: “Carolina asegura que existe un gran respeto, camaradería y amor, pero como a muchas parejas les pasa, la chispa se perdió”, declaraciones publicadas por la revista.

Sin embargo la presentadora de día a día reconoció en la entrevista qué junto al padre de sus hijos Matías y Salvador en algún momento intentaron salvar su relación "Nosotros quisimos intentarlo y que todo estuviera bien, pero por los dos y por nuestros hijos, que al final son quienes más nos deben importar, teníamos que aceptar que se llegó ese momento en que las almas ya no se conectaban".

La también exreina de belleza, aprovechó para explicar si la decisión de terminar su relación de años fue solamente de ella o por el contrario, se trató de un mutuo acuerdo: "Así que un día le dije a Lincoln, Sabes qué esto no depende de nosotros, entonces tomamos la decisión".

Cabe resaltar que la presentadora ya había hablado el tema en el reconocido programa de la española Eva rey, en dónde afirmó que no extrañaba a su ex y en su momento negó que se hayan buscado; así mismo dio a entender que no considera la opción de volver, cómo si pasó en la primera vez que terminaron su relación, "Noooo… no, no, no. Ni hemos, ni va a pasar".

