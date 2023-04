Cazzu reveló detalles de la vida sexual con su novio Christian Nodal

Julieta Cazzuchelli, y el cantante de música regional mexicana Christian Nodal , llevan más de un año de relación. Luego de tremendo 'bombo' mediático que se desencadenó cuando el intérprete de canciones como 'Adiós amor', 'Por el resto de tu vida', entre otros éxitos, expusiera a través de sus redes sociales que su relación con la bellísima cantante Belinda , ya no iba más.

Desde entonces, todo parece indicar que Nodal tomó la decisión de llevar su vida amorosa con muchísima más discreción, por lo que han sido pocas las ocasiones en las que la pareja ha revelado detalles sobre su romance. Una de las últimas, se presentó durante una gira de medios que estaba realizando Cazzu para promocionar su último trabajo discográfico.

El hecho se dio durante un programa llamado 'Ferné con Grego', el cual es conducido por un presentador llamado Gregorio Rosello, quién en medio de su conversación con la artista decidió cuestionarla sobre su vida sexual con el cantante, quien se encontraba presente en la locación acompañando a su novia.

"¿La última vez que tuviste sexo?" inquirió el hombre, quien seguidamente asumió la respuesta de Cazzu y manifestó: "No tengo tiempo". Sin embargo, la artista argentina lo sorprendió al expresarle "para eso siempre tengo tiempo". Así mismo, señaló que hace dos días había estado con su pareja; no obstante, aclaró que cuando no tienen momentos de intimidad es porque suelen estar cansados pues ambos suelen trabajar muchísimo.

Cazzu y Christian parecen estar muy enamorados, de hecho se rumora que con el fin de estar muy cerquita, hace un tiempo tomaron la decisión de irse a vivir juntos.

