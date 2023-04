Christina Aguilera sin tapujos: comentó cuáles eran sus posiciones favoritas en la cama

Christina Aguilera ha marcado historia y tendencia en la música desde sus inicios, cautivando a sus oyentes desde sus inicios con 'Not Myself Tonight', 'What a Girl Wants', y ha terminado interpretando su música con artistas recientes del género urbano como Ozuna o Tini, aunque sin duda alguna nunca ha dejado de darle un toque especial a todas sus canciones.

Aunque la estadounidense se ha caracterizado por ser bastante abierta con su público, recientemente en una entrevista confesó los detalles más íntimos sobre como ha experimentado su sexualidad junto a su pareja entre otras situaciones un poco subidas de tono. Luego de que el presentador Alex Cooper le haya preguntado sus tres posiciones sexuales preferidas, respondió muy elocuentemente que todo dependía de su estado de ánimo y de las ganas que tuviera en el momento.

Además, especificó que en caso de ser en la mañana le agradaba 'de lado y por detrás', aunque también le agrada demasiado la famosa posición llamada 'cucharita' entre otras que las ha caracterizado especiales para otras ocasiones, pues junto a Mathew, su esposo se las ha ingeniado para tener una sexualidad divertida y sobre todo fuera de la rutina para no apagar la llama de su sexualidad.

De igual forma, también reveló algunos tips de importancia para vivir una relación de confianza y segura, ya que influyen factores como la confianza en sí misma, además de conocer cada parte del cuerpo; aunque después, la relación giró en torno a los lugares con los que ha fantaseado o ha tenido relaciones íntimas, allí comentó que en muchas ocasiones han experimentado debajo de la manta en un avión, y sigue sin explicarse por qué no han sido descubiertos.

Finalmente, la cantante quiso presumir sus habilidades para el sexo oral, se consideró toda una experta, "Sin duda… lo disfruto”, respondió. “Escuché que a algunas mujeres no les gusta, pero no sé, es excitante".

