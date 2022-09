Cirujano plástico responde de manera contundente a comunicado de Jessica Cediel sobre biopolímeros

Hace unas semanas la modelo y presentadora bogotana Jessica Cediel dio a conocer a través de cuenta de Instagram, que la batalla legal contra Martin Carrillo, el médico que le inyectó en su cola los biopolímeros, había terminado y que como resultado de su intensa e incansable lucha durante casi una década, el juez encargado del caso había dictaminado que Carrillo no podría ejercer su profesión por seis meses.

Ante el hecho, Cediel no sólo agradeció a la justicia, sino que hace un día publicó un video en el que comunicaba que no iba a pedirle al cirujano la reparación económica a la que tenía derecho, pues según la modelo, ni todo el oro del mundo podría revertir y reparar el daño que éste generó en su salud. Así mismo la mujer aclaró que Carrillo no pagará los 48 meses de cárcel sin embargo, deberá cumplir con unos compromisos a los que llegó con la justicia.

Las declaraciones de Jessica han generado todo tipo de reacciones en redes sociales. Algunas personas han sentido empatía con ella, y con toda la cruda historia, que la modelo ha compartido a través de su cuenta de Instagram, donde ha mostrado los dolorosos procesos a los que ha tenido que enfrentarse durante todo este tiempo. Sin embargo hay quienes también la han juzgado y señalado, pues consideran que la presentadora ha sido "injusta" al señalar al cirujano como el único culpable de la lamentable situación, pues expresan que ella también "tenía el poder de decidir" no realizarse el procedimiento.

De hecho, en redes sociales se ha vuelto viral la publicación de un cirujano identificado como Carlos Ramos, quien a través de una historia que publicó en su cuenta de Instagram se refirió de manera contundente a la declaraciones de Cediel.

"Después que lo vuelve mier$& mediáticamente, profesionalmente, moralmente, entre otras; que no descansó hasta lograrlo, ahora quiere meternos los dedos a la boca como si fuésemos estúpidos con que no quiere dinero, sabiendo que ya no tiene un peso donde caerse muerto como dice... la persona más noble del mundo wow!! Que ejemplo de perdón, nobleza y amor a DIOS!".

Hasta el momento Cediel no se ha manifestado ante dicha publicación.

