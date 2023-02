Con divertido video, Thalia habría confirmado que está soltera

Desde hace algunas semanas comenzó a sonar con fuerza el rumor de que la cantante mexicana Thalia y su esposo Tommy Mottola se estarían divorciando debido a una supuesta infidelidad por parte del empresario.

Y es que la tercera en discordia en la cantante peruana Leslie Shaw, quien grabó hace algunos meses una canción con la mexicana Thalia y Farina.

Aunque todo son rumores por el momento, Thalia avivó aún más esto gracias a un video que publicó por medio de su cuenta personal en Instagram, en la que se le vio bailando muy feliz con algunas flores en la mano y cantando a todo pulmón la última canción de Miley Cyrus llamada 'Flowers'.

Y es que la letra del tema habla del fin de una relación y luego de pasar el proceso, ella se dio cuenta que se puede regalar así misma flores y pasar momentos únicos: "Mm, yo no quería dejarte.Yo no quería mentir. Comencé a llorar pero entonces recordé. Que puedo comprarme flores. Escribir mi nombre en la arena. Hablar conmigo por horas. Decir cosas que tú no entiendes. Puedo sacarme a bailar. Y sostener mi propia mano. Sí, puedo amarme mejor que tú".

Hasta el momento la publicación de Thalia en su cuenta personal de Instagram cuenta con más de 300 mil me gusta y miles de comentarios de personas que opinan que la mexicana se separó de Tommy Mottola después de más de 20 años de casados.

"Siento que Thalia se separó por qué si no por qué pone esta canción 🤷🏻‍♀️", "Ella es una dama, vive su proceso en privado, amandose a ella misma, sin tiraderas y bulla. Mis respetos y admiración", "Hermana aguanta esa herencia es tuya", "❤️🙌a veces uno pone antes a otras personas cuando primero debemos de cuidarnos y apapacharnos nosotras 🙌", son solo algunos de los comentarios.

