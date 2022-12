Con un madrazo, Yeison Jiménez reaccionó a publicación “racista” de ‘Juanpis González’

El cantante de música popular Yeison Jiménez se molestó bastante con la publicación que hizo ‘Juanpis González’, personaje que interpreta Alejandro Riaño.

Publicidad

La publicación del famoso personaje generó discusión, pues muchos lo tildaron de racista por lo que escribió.

“White lives matter, white out tuesday (las vidas blancas importan, martes blanco)”, puso junto a una imagen totalmente en blanco.

Publicidad

Te puede interesar: Niño enfurecido patea el carro que lo acababa de atropellar junto a su madre

Publicidad

El comentario molestó a miles de seguidores del comediante, entre ellos a Yeison, quien reaccionó escribiéndole “HP”, respuesta que ya cuenta con 977 ‘me gusta’ y 209 respuestas.

La polémica surgió luego de que ‘Juanpis’ intentara cambiar la tendencia que muchos famosos están aplicando en sus redes sobre la muerte de George Floyd llamada #BlackLivesMatter.

Publicidad

Publicidad

"La muerte de alguien no tiene espacio para chistes. Hay que tener límites", "mira yo te he apoyado y seguido, eres muy gracioso, pero esto se pasó, no sabes qué es vivir en Estados Unidos y ver que todo se está yendo a la mier... esto es muy ridículo y muy mal hecho de su parte", reaccionaron otros usuario.