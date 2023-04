Daniela Álvarez rompe el silencio sobre su relación con Daniel Arenas

Desde hace algún tiempo comenzó a crecer el rumor que posiblemente la exreina de Colombia Daniela Álvarez había terminado su relación amorosa con el actor Daniel Arenas.

Todo comenzó a raíz del beso que surgió en pleno programa en vivo entre Daniel y Adamaris López, algo que, al parecer, le molestó a Daniela y varios internautas aseguraron que él no la había respetado al haberse besado con su compañera de set.

Después de esto se dejaron de ver fotos y videos de la pareja en las redes sociales, algo que avivó mucho más lo que se estaba diciendo al respecto.

Luego, en el Carnaval de Barranquilla, un periodista del programa 'Lo sé todo' interrogó a Daniela sobre el tema pero ella solamente lo ignoró. Así mismo, otra situación que dejó pensando a los internautas, fue cuando Daniel Arenas cumplió años y el programa en el que trabaja le reglaron algunos mensajes de sus familiares más cercanos y allí nunca apareció el de Daniela.

Después de tantos ires y venires, la exreina decidió por fin hablar sobre su relación amorosa con un periodista del programa anteriormente mencionado.

"Decir si sí, si no, yo creo que cada quien puede vivir su vida. Cada quien maneja las redes como quiere", fue la respuesta de Daniela cuando se le preguntó si había terminado o aún seguía con Daniel Arenas.

Sin embargo, la mujer no dio unas palabras contundentes al respecto y varios internautas siguen con la duda sobre si terminaron su relación.

Aunque otros sí aseguraron que la respuesta de Daniela Álvarez fue clara y aunque no dijo si había o no terminado con Daniel, es más que contundente que la relación no continuó por temas que solamente ellos dos conocen.

Por el momento Daniel aún no se pronuncia al respecto y solo queda esperar si en algún momento él quiere hablar del tema con sus seguidores en las redes sociales.

