Daniela Álvarez y Daniel Arenas: revelan la que sería la prueba reina de que ya no están juntos

Daniela Álvarez y Daniel Arenas se convirtieron con el paso del tiempo en una de las parejas más queridas en la farándula nacional, ya que demostraron su amor sin límites y lo felices que estaban, sin embargo, desde hace varios meses comenzó a crecer el rumor de que la pareja habría decidido terminar con su relación.

Recordemos que todo comenzó cuando Daniel Arenas le dio un beso a su compañera de set Adamari López en el programa ‘Hoy Día’, algo que sin lugar a dudas molestó a los seguidores de Daniel, quienes no dudaron en juzgar su actuar.

Luego de ser fuertemente criticado en diferentes plataformas digitales, el presentador decidió hablar y pedirle disculpas públicas a Daniela, reconociendo que cometió un error: "Me disculpo con mi pareja porque no es justo para ella verme a mí en una posición de presentador dándole así sea un pico a alguien, entonces, me disculpó porque me equivoqué como ser humano, y creo que es importante decirlo, que somos seres humanos y nos podemos equivocar".

Sobre todo este escándalo la exreina nunca se pronunció al respecto, por lo que el tema quedó en pausa, pero hace poco se volvió a hablar sobre esto luego de que Daniel cumpliera años y en el programa de Telemundo le hicieron una gran sorpresa en el que le mostraron algunos videos con saludos de sus seres queridos.

Durante una emisión en vivo se pudo ver en un momento que sus papás le mandaron mensajes de felicitaciones diciéndole lo orgullosos que están de él, sin embargo, lo que más llamó la atención es que entre la tanda de mensajes nunca apareció su novia Daniela Álvarez.

Este detalle volvió a revivir los rumores de una separación, sin embargo, todo sigue siendo chismes y solo queda esperar a que los involucrados se pronuncien y confirmen o desmientan lo que se dice en torno a su relación amorosa.

