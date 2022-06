¡De película! Exesposo de Britney Spears llegó a su boda para arruinarla

Cuando pensábamos que todo empezaba a ponerse color de rosa para la cantante Britney Spears, también conocida como 'la princesita del pop', en su vida vuelve a colarse el drama, pues pareciera que entre este y la cantante existiera una relación inquebrantable.

Primero, cuando la cantante logró liberarse de 'la cárcel' en la que la tenia su padre, y sentía y que iba a poder rehacer su vida agrandando su familia con un nuevo integrante, la cantante sufre la perdida del bebé que venia en camino. Y ahora, cuando se supone debía tener un día perfecto por su boda con su prometido Sam Asghari, un viejo amor de la interprete de canciones como 'Womanizer', 'Toxic' y 'Oops! I did it again', decide aparecerse de sorpresa en la ceremonia que se estaba llevando a cabo en la vivienda de 'Brit'.

Sí, ¡increíble pero cierto! como si se tratara de una escena de película el hombre identificado como Jason Alexander, llegó al recinto donde se estaba propiciando la boda y empezó a hacer un 'en vivo' en sus redes sociales, en el cual aseguró que hacía parte de la exclusiva y limitada lista de invitados. Así que completamente empoderado, el hombre se dirigió hasta la entrada y ahí empezó a 'hacer el oso', pues lo cierto es que su nombre no figuraba en dicha lista;por lo que agentes de seguridad se vieron en la obligación de llamar a la policía para que lo expulsaran del lugar.

“Britney Spears me invitó. Es mi primera esposa, mi única esposa. Soy su primer esposo y estoy aquí para arruinar la boda”, manifestó Jason quien hizo presencia en el lugar portando unos jeans flojos, camiseta y gorra. ¿Un poco loco verdad?