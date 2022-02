Diana Celis afirma que Epa Colombia la engañaba hace varios meses: "la verdad sale a la luz"

La noticia de la separación de Epa Colombia con la futbolista Diana Celis ha dado mucho de qué hablar, ya que en las redes sociales se rumorean muchas cosas sobre la vida de las dos mujeres.

Hace algunos días se dijo que la empresaria de keratinas fue la que decidió que se dieran un tiempo con su pareja, sin embargo; unos días más tarde, se comenzó a decir que Epa Colombia se estaría dando una nueva oportunidad en el amor y el nombre que salió a la luz fue el de Karol Samantha.

A raíz de este supuesto romance que ya está en todos los medios de comunicación, la influencer habló en su cuenta de Instagram y dijo que ella era solo una amiga de hace muchos años y que la quería mucho, por ese motivo le pedía a las personas que no la involucraran en algo que ella no tenía nada que ver.

Después de dar esas declaraciones en sus redes, la empresaria hizo un en vivo con algunos de sus amigos, en el que aprovechó para aclarar algunos temas según su punto de vista. Allí dijo que Diana Celis, su expareja, le fue infiel y hasta le habría pegado. Según Epa, desde hace algún tiempo la relación venía muy mal y que la futbolista la descuidó.

Después de escuchar y ver todo lo que dijo Epa Colombia, Diana Celis no se aguató más y rompió el silencio en sus redes sociales y allí dijo: "Siempre la verdad sale a la luz y no hice nada ni me involucre con nadie del fútbol, ante todo soy leal a Dios y a mi. No había dicho nada porque todo el mundo se daba cuenta de que que estaba pasando por ella misma, pero ya está bien, no me va a hacer quedar mal a mi por siempre ella quedar bien".

Continuó diciendo en sus redes: "Ella dice que no es Karol y sí es Karol, es con la que está saliendo, quizás algún día se de cuenta de a quien perdió y ayer me entero que lo hace desde octubre".