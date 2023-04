Diego Alvira soltó la 'sopa' y reveló la situación que lo motivó a dejar Semana

Juan Diego Alvira sorprendió tras su repentina salida de Semana, a la que llegó para medírsele a nuevos retos tras salir de las pantallas de Noticias Caracol; sin embargo, en los últimos días se conocieron detalles de qué lo habría motivado a retirarse de la revista.

Según contó el presentador, varios momentos emotivos lo habría puesto a pensar sobre su trabajo en el medio y su distancia de la televisión; su familia y sus seguidores fueron detonantes para tomar la decisión.

“Una vez estaba grabando un video para Semana en la frontera con Venezuela y venía una señora cruzando la trocha. Me la encontré, me reconoció y me dijo: ‘¿Juan Diego? Lo extraño, ¿cuándo vuelve a la televisión?’. Eso me quedó dando vueltas y me produjo un remolino de sensaciones y emociones”, reveló el Alvira al programa 'Lo sé todo'.

Y agregó: “Estábamos viendo televisión con mi esposa y mi hija, y me preguntó mi hija que cuándo iba a volver a la televisión. Ese fue como el puntillazo final… me empezó a martillar en la cabeza de manera desesperante la necesidad de volver a hacer televisión”.

Y es que aunque en principio se rumoró que Alvira y, Vicky Dávila, directora de Semana, no habían tenido 'química' laboral, lo cierto fue que el presentador decidió hacer una pausa sin antes agradecer por la oportunidad de abrirse camino en el mundo digital.

Incluso, tras la salida del periodista, Dávila se tomó el tiempo de dedicarle unas palabras y agradecer por el trabajo realizado. Además, habría adelantado que Alvira estaría pensando en regresar a la televisión.

"Juan Diego, la televisión que siempre ha sido tu sueño, te espera de regreso. Mil bendiciones y más éxitos. Trabajar contigo fue una gran experiencia y mil gracias por tu dedicación en Semana. Te veremos pronto en la TV", tuiteó para ese entonces la periodista.

