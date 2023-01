Divertida reacción de Ibai, amigo de Piqué, a la nueva canción de Shakira: "Descanse en paz"

Sin lugar a dudas la nueva canción de Bizarrap junto a Shakira ha acaparado la atención en todo el mundo y son millones de personas las que han reaccionado al respecto por medio de sus redes sociales y, una de ellas es el reconocido streamer español Ibai Llanos, quien además, es amigo y socio del deportista.

Por medio de sus cuentas oficiales, Iba reprodujo la canción de la barranquillera en vivo y quedó totalmente sorprendido con cada una de las frases que dijo la artista, pues no se esperaba que fuera a ser tan directa.

Publicidad

Recordemos que algunas partes del tema dicen: "tanto que te las dabas de campeón y cuando te necesitaba diste tu peor versión", "entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo sólo hago música, perdón que te sal-pique", "esto es pa’ que te mortifique, mastica y traga, tragues y mastiques» o «contigo ya no regreso, ni que me llores ni me supliques, me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda".

Ante tremenda 'tiradera', Ibai Llanos solamente pudo decirle a su amigo: "Descanse en paz Gerard Piqué", asegurando que su expareja lo había dejado como lo peor junto a su nueva novia, Clara Chía.

"Ibai lo de disimular no es lo tuyo!! Tu cara cuándo pillaste lo de "Clara.. mente" es un momento histórico!! Jajajaja fenómeno!!", "Si esto creen que es solo por Piqué, no señores. Ella siempre escribe canciones así bien personales, si no escuchen sus discos más antiguos", "La cara de Ibai cuando Shakira dice "Claramente" es insuperable", "No sé cómo vas a hacer para volver a encontrar a tu amigo después de esto, Ibai", son algunas de las opiniones de los internautas que han visto la llamativa reacción de Ibai.

Te puede interesar: Dura experiencia probando comida mexicana