Dj Márcela Reyes denuncia que quieren REVELAR videos íntimos que tenía con su ex

La famosa Dj Marcela Reyes, recordada por el video viral en el que aparece pateando la puerta de una habitación en la que estaba su ex con su amante, denunció a través de un video en Instagram que la nueva novia de su exesposo Dj Exotic y sus amigas la amenazaron con publicar fotos y videos íntimos que tenía con su marido.

Según Marcela, estas mujeres robaron del celular de su ex las imágenes y videos en los que aparece ella y su exesposo sosteniendo intimidad y aseguran que los harán públicos.

Publicidad

“Si revelan eso a mí no me da pena porque era mi esposo durante 5 años y el papá de mi hijo. Yo no tengo la culpa de que a estas señoritas les hagan bullyng por donde quiera que va por un acto bochornoso”, dijo Marcela.

Te puede interesar: ¡Qué NAVESOTA! Marcela Reyes dejó impresionados a sus seguidores con su carro

Publicidad

Finalmente, la Dj aseguró entre lágrimas que la situación la ha afectado en su vida personal y su carrera.