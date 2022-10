A la modelo y presentadora bogotana Jessica Cediel hace un buen tiempo el amor parece no sonreírle. Recordemos que en dos ocasiones a la mujer le han propuesto matrimonio, sin embargo las cosas no han salido bien, como se esperaba, y por diferentes motivos ella se ha echado para atrás.

No obstante, parece que Cediel no se da por vencida, pues en los últimos días corre el rumor de que la modelo podría estar saliendo con el reconocido productor de reguetón 'Ovy on the drums', quien ha trabajado con artistas como Karol G, Piso 21, Paulo Londra; y ahora trabaja en su proyecto personal como solista.

La presentadora y el reguetonero fueron vistos en el restaurante mexicano de la creadora de contenido Luisa Fernanda W y su pareja, el cantante de música popular Pipe Bueno. Ahí los captaron cuando se abrazaban y cantaban juntos a todo pulmón.

El hecho ha dado pie para que muchos de los seguidores de la bogotana, piensen que Ovy podría ser el admirador secreto que le envió flores hace unos meses, las cuales venían acompañadas de un revelador mensaje que decía:

“Y sí. Un par de mesecitos y no lo dejamos porque siento muchas cosas cuando estoy a tu lado. Mi amor... Cada día que pasa le doy gracias a DIOS por tener a una mujer tan increíble como tú a mi lado...loviu. Mi bebé, no sabes cuánto te extraño.

Además, cabe resaltar que últimamente ovy suele intereactuar con la mujer en sus redes sociales a través de emojis de corazones.