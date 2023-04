El día que Jota Mario Valencia salvó a Laura Acuña de los biopolímeros

La presentadora y modelo Laura Acuña sigue sintiendo con completa nostalgia el fallecimiento de quién fue su jefe y amigo, Jota Mario Valencia.

Pues el presentador, quien fue figura en varios reconocidos programas de televisión forjó una gran amistad con Laura Acuña, a quien ayudó a crecer profesionalmente en el mundo de la presentación, al punto de llevarla a trabajar como cohequipera en televisión, durante varios años.

Pero en 2019 la vida de Laura acuña sufrió un gran impacto cuando, un año después de que llegara a su fin el matutino en el que trabaja, se diera la muerte de su gran amigo Jota Mario.

La presentadora nunca ha ocultado su dolor por el fallecimiento de quién fue su mentor en la televisión y quien además siempre la cuidó, apoyó, protegió y aconsejó como si fuese su hija.

Es por esto que Laura no pierde oportunidad para recordar y homenajear a Jota de quien ha revelado varias anécdotas que sin duda marcaron alsu vida.

Y una de las anécdotas desconocidas la contó recientemente la propia presentadora quien reconoció que fue gracias a Jota Mario que ella se salvó de caer en los biopolímeros, una sustancia que se convirtió en la tragedia de vida de varias famosas en Colombia.

Fue en medio de su programa en redes sociales que la presentadora aprovechó para volver a hablar de Jota Mario y reveló que años atrás él le hizo una seria advertencia cuando quiso recurrir a ayuditas estéticas para mejorar la apariencia de su cuerpo.

En ese entonces estaba muy de moda entre modelos la aplicación de supuesta vitamina C, especialmente en los glúteos, para hacerlos ver más estilizados; sin embargo, con el paso del tiempo varias de las famosas que se aplicaron la sustancia descubrieron que en realidad les habían inyectado biopolímeros, lo cual les generó daños y secuelas de por vida.

Laura fue tentada por una persona cercana para que se aplicará la sustancia, si nembwrgo, dice que gracias a Jota Mario no cayó en el engaño.

"Yo conocí ese tipo de procedimientos por una persona que yo tenía cerca y que me decía que eso era lo más maravilloso del mundo, no un médico, sino una persona que ya se los había hecho y la verdad es que uno miraba y sí veía los resultados, entonces uno decía 'claro, el cambio es total', expresó Laura.

La presentadora se decidió y apartó un día para ir a que le realizaran el procedimiento; sin embargo, tan solo unas horas antes recibió la llamada de su 'ángel' quien la hizo reflexionar.

"Yo esa tarde iba a ir y Jota me llamó y me dijo 'mira, te voy a decir una cosa, tú eres una mujer que se diferencia de las demás porque tu tienes una contextura muy particular. Tú eres una vieja flaca, alta, tu tienes otra contextura, no quieras ser la de la cola más grande, tú no tienes esa contextura ni en tu cara ni en tu pelo ni en nada; te vas a ver rarísima, porque Dios te mandó así y así te hizo"", recordó Laura Acuña al reconocer que fue su entinces jefe quién la salvó