El espectacular penthouse que se compró Epa Colombia a punta de vender keratinas

La creadora de contenido y empresaria Daneidy Barrera, más conocida como 'E pa Colombia' es un personaje de amores y odios en redes sociales. Sus comportamientos cargados de irreverencia han generado que en muchas ocasiones sea señalada y juzgada sin embargo, de un tiempo para acá 'La Epa' como muchos le llaman, también se ha ganado la admiración de muchos, a tal punto de convertirse en un referente de superación y progreso.

Y es que muchos recuerdan que cuando Daneidy se hizo famosa por un video que se volvió viral en las redes, era una persona del común a la que sus recursos económicos no le abundaban. No obstante, es de resaltar que esta mujer supo aprovechar sus 15 segundos de fama y sacarles el máximo provecho, para agarrar impulso y emprender su empresa de Keratinas para el cabello, la cual de la mano de sus contenidos en redes le han permitido cambiar su estilo de vida pues como lo ha contado en diferentes ocasiones, hace unos años, todo lo que tiene hoy eran tan sólo sueños.

Sin embargo Epa hace parte de ese grupo de personas que cree firmemente en que los sueños se hacen realidad siempre y cuando se tengan ganas de luchar, y trabajar por ello. Por eso en el último video que publicó en su cuenta de Instagram, la creadora de contenido les mostró a todos sus seguidores como trabajando con el alma en su empresa, logró conseguir la casa con la que siempre soñaba.

Se trata de un hermoso y espacioso pent-house que según la influenciadora contó, lo compró en noviembre del año pasado en la capital del país, exactamente en la zona de 'El Salitre'. Ahí empezó haciéndole una serie de remodelaciones al espacio que hoy luce como una casa de revista el cual cuenta con una decoración la cual se nota fue muy bien pensada para cada espacio.

Además Daneidy decidió construir en su pent-house una pequeña sala de cine, y hasta un espacio para reunirse con amigos el cual cuenta con zona BBQ. Su habitación, cuenta con un enorme baño con tina y un closet que tal y como dice ella, llenará con toda su ropa.

En el video, se puede ver como la mujer no cabe de la dicha por este nuevo logro, por lo tanto aprovechó para agradecerle a todos sus seguidores y clientes por creer en ella y comprar sus productos; pues según lo argumentó sin ese apoyo nada de lo que ha conseguido hubiese sido posible.