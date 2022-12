El humorista Hassam inicia una dura BATALLA contra el cáncer

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, anunció en sus redes sociales que le fue detectado un mieloma múltiple, un tipo de cáncer relacionado con las células plasmáticas.

“Es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más”, escribió Hassam en su cuenta de Instagram.

Publicidad

Finalmente, lanzó una fuerte crítica al sistema de salud colombiano, pues aseguró que él pagó una póliza que le cubre el costo del tratamiento, pero muchas personas no tienen esa posibilidad.

Te puede interesar: Video: Duelo de ABDOMEN entre Hassam y Manuela Rojas



Publicidad

“Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata), pero no todas las personas pueden hacerlo”, agregó.

En un segundo post también quiso poner algo de humor a la situación, como ya es característico en su forma de ser, y publicó una foto en el hospital mostrando sus nalgas

Publicidad

"Espero que valga como el Ricky Montaner challenge", escribió.

Publicidad