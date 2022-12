Elizabeth Loaiza publica video en el que 'venden' a Lucas Villa como un vándalo y no se lo perdonan

Elizabeth Loaiza se llenó de críticas luego de publicar un video en el que ponen a Lucas Villa como un vándalo y luego una publicación en la que le expresa su admiración. Hasta insultos le llegaron tras el posteo.

La grabación consta de una serie de imágenes de Lucas Villa y otras de los momentos de desórdenes y desmanes presentados durante el paro nacional , más una voz en off en la que se presenta al manifestante como el malo del paseo.

“Cuando no dejaste pasar leche a los niños, te convertiste en genocida y tu seguías bailando y burlándote. Cuándo no permitiste pasar medicamentos para ancianos y enfermos. Ahí disparaste Lucas. Mientras orgullosamente alimentabas tu ego con un micrófono, enceguecido por un poder que te tomaste sin autorización. Cuando vences la esperanza de pequeños emprendedores, generas hambre. Disparaste a los ideales y estómagos de quien no te sigue en tu baile de la muerte. No eras un héroe en esta historia. Eras un bandido. Un terrorista... atentamente: la sociedad herida, pero no vencida", dice.

Tras la publicación del video, Elizabeth Loaiza publicó una foto de Lucas en Villa junto a un mensaje de apoyo por la situación que pasa y espera que salga pronto de la clínica para ver esa sonrisa que lo caracteriza.

Ese contraste de publicaciones alborotó a sus seguidores y otros usuarios de Instagram, quienes rechazaron su acto y algunos hasta la insultaron por “hipócrita”.

“Pero no lo criticabas en la anterior publicación ¿estás bien de la cabeza?” y “a vos no te da pena publicar esto después de lo que publicaste”, le escribieron algunos usuarios.

Por otro lado, Elizabeth se defendió diciendo que ese video no es suyo y que es uno de los tantos que ha visto en Internet que la ponen a pensar y que le gusta compartir en sus redes sociales para escuchar opiniones.