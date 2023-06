Epa Colombia arremete contra su expareja Diana Celis: "Casi me deja en la quiebra"

La empresaria y creadora de contenido, Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia, ha sido protagonista de varias polémicas en las que le ocurren diferentes situaciones. Sin embargo, recientemente salió a la luz la situación que experimentó en medio de su repartición de bienes con su expareja, la futbolista Diana Celis.

Ante su separación por diferentes motivos, en los que Daneidy ha confirmado que no recibió apoyo de su pareja cuando tuvo problemas con la DIAN y demás entidades que la estaban investigando y por poco la llevan a cumplir una pena tras las rejas.

En su proceso de separación legal, Diana le exigió una parte de la fortuna construida basada en los parámetros legales que lo establecen, lo cual no le pareció justo a la emprendedora.

“A mí no me corresponde dar nada, a mí lo único que me corresponde es dar amor y felicidad, pero si eso fue lo que hicieron los abogados que me pisotearon de una manera increíble y casi me dejan en la quiebra”, confesó durante el programa ‘Lo sé todo’.

Además, Epa reveló que siempre se había sentido atraída con su actual pareja, Karol. E incluso se arrepiente por su falta de sinceridad, ya que así se habría evitado muchos problemas a futuro.

Por otro lado, se obtuvo la respuesta de Diana a través de su Instagram con el mensaje: “Hay personas que solo destilan veneno y mentiras de su corazón. Son tan falta de amor que solo dañan a los demás con calumnias. Bendiciones para todos”.

”Pero Diana, la verdad es que, si eras la mantenida, ¿cuál es la molestia?”, “Solo sé que nada sé”, “ni a la una ni a la otra, solo ellas saben la verdad de su corazón”. “Cuando la otra saque las uñas, ahí se dará cuenta de lo que perdió”, fueron algunas de las respuestas que obtuvo.

