Epa Colombia y su seria advertencia a Yhonier Leal: “le diré a mi tío que le haga la vida imposible”

Daneidy Barrera, más conocida como Epa Colombia , se sumó a las miles de reacciones en redes frente al asesinato del reconocido estilista Mauricio Leal y su mamá, Marley Hernández, a manos de su propio familiar Yhonier Leal .

La empresaria de keratinas se pronunció a través de su cuenta de Instagram en la que subió una historia manifestando indignación hacia el confeso asesino y cuestionando la posible baja condena que pueda tener, tras haber aceptado cargos.

“Estaba viendo la audiencia y quedé impresionada de cómo tu familia te puede tener envidia y hacerte tanto daño. Pero así es amiga, tú sales adelante y la envidia siempre está ahí… Malo si tienes, malo si no tienes”, inició diciendo la joven.

Inmediatamente expresa que “quedé más impresionada con la Fiscalía que le dio de 400 a 600 meses de prisión; estamos hablando de 40 años. Pero amiga, si haciendo un acuerdo le daban hasta el 50%, estamos hablando de 20 años. ¡Veinte años, no más!”.

Epa Colombia cuenta que ella por dañar el Transmilenio fue condenada a 22 años de cárcel, los cuales, cabe recordar, logró evitar con una multa y compromisos sociales; sin embargo, la joven aún tiene un proceso que la obliga a presentarse cada mes a la Fiscalía y le impide salir del país, al tiempo que le genera una serie de restricciones.

“A mí me dieron 22 años de cárcel, solo por dañar un vidrio; ahorita esta mariquita, que mató a la mamá y al hermano, ¿le dan tan poco?”, cuestiona la joven.

En modo de burla, pero no ocultando su indignación, la vendedora de keratinas expresó que el caso Leal “me da pleque, pleque… porque yo tengo una condena y no puedo hacer muchas cosas, pese a que he dicho que pago y me resocializo e incito a la gente a que no haga daños y no se cole”.

Agregó que, por el contrario “una marica de esos, que mata a la mamá, marica, ¡a la mamá!, (dice) dizque no lo vuelvo a hacer, entonces a ¿quién va a matar más adelante?, no entendí”.

Por último, la joven advierte que “hay que tener mucho cuidado amiga, porque hay mariquitas que se quedan cinco años en la cárcel, pagan y las sacan de la cárcel y se pierden del país”.

Por eso, aseguró, “yo voy a estar muy pendiente de eso”, al tiempo que advierte que “como mi tío está allá, le voy a decir que le haga la vida imposible amiga, porque así soy yo de atacada”.

La última advertencia que hace Daneidy despertó toda serie de reacciones entre quienes le piden que “controle sus palabras ya que podrían estarla culpando si algo le pasa a Yhonier Leal en prisión”; por otro lado hay quienes la apoyan diciendo que “ese tipo merece lo peor”.