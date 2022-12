“Escúchenla con amor y no me den tan duro”: Boyacomán cumplió su sueño y grabó una canción

Boyacomán es reconocido por ser un humorista bastante característico y peculiar, que siempre está para sacar una sonrisa en cualquier circunstancia.

Publicidad

Frey Eduardo Quintero Suárez, quien interpreta al personaje, dejó boquiabierta a todos sus seguidores tras publicar un video en sus redes sociales cantando rock.

Tal parece que el humorista está aprovechando la cuarentena para revelar otros talentos ocultos, pues ahora demostró que le encanta cantar.

Publicidad

‘Boyaco’ y sus compañeros cantaron “No voy a llorar” de Omar Geles, en versión rock.

Publicidad

“¡Sueño cumplido! Ya sé que no soy cantante, que no es lo mejor que hago, pero desde que tengo memoria soñaba con grabar una canción, escúchenla con amor y no me den tan duro”, posteó el comediante.

Te puede interesar: Video: El momento cuando sicarios asesinan a abogado Barranquilla

Publicidad

“Resultaste una cajita de sorpresa”, “muy buena Boyacoman, suena súper”, “excelente versión, de todo mi gusto, se nota que le puso mucho amor”, “a mí me encantó”, le escribieron algunos de sus seguidores.

Publicidad

En YouTube el video cuenta con 2.730 vistas y en Instagram ya pasó la barrera de las 100.000 reproducciones y 1.300 comentarios.

¿Qué tal lo hace?

Publicidad