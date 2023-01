Esperanza Gómez se puso alas y sus bubis llamaron la atención: "Tremenda vaca lechera"

Decir el nombre de Esperanza Gómez es sinónimo de erotismo, sexo y pasión y, eso ella lo sabe claramente, por ese motivo en sus redes sociales publica fotos y videos que suben la temperatura de sus millones de fans en todo el mundo.

La actriz de contenidos para adultos es una de las más bellas que hay en Colombia y quien con el paso de los años ha sabido ganar reconocimiento gracias a sus actuaciones en películas nopor, en las que muestra toda su sensualidad sin límites.

Publicidad

Asimismo, Esperanza Gómez muestra de qué está hecha en las redes sociales, ya que allí publica contenidos que llama la atención de sus fans quienes le piden que muestre más, por eso, hace poco publicó en el feed de su Instagram , una foto llamativa sentada en un sillón con unas alas en su espalda, pero lo que más le gustó a los internautas es que el escote que uso dejó poco a la imaginación, ya que sus bubis se le vieron muy grandes, tanto es así que le dijeron "tremenda vaca lechera".

Junto a su posteo la actriz nopor escribió: "Que tus alas nunca dejen de volar, que tus alas se abran en cada meta que estás próxima a cumplir y recuerda que tus alas son parte de tu esencia. ¿De qué color crees que son tus alas?".

Hasta el momento su posteo tiene más de 12 mil me gusta y miles de comentarios subidos de tono de sus fans enamorados que esperan algún día poder conocer a la actriz de contenidos para adultos.

Publicidad

"Uff qué hermoso avistamiento de aves exóticas 😍", "Que esas alas te traigan hasta mi ricura hermosa 🔥❤️", "Antes que me muera vas a estar en mi cama bella esperanza!!! 😍😍", "Alas de santa cachona 🙈", "Reina Mía!!! Con tu arte indiscutible me regalaste alas eternas que me transportan irremediablemente al universo del PLACER... 🔥🔥", son algunos de los comentarios.

Te puede interesar: Hombre con traje de Papá Noel y en trineo reparte felicidad en Bogotá