¡Está tragado y feliz! Alberto Linero tiene novia y la conoció hace 20 años

Alberto Linero , el padre Linero como es recordado, sorprendió al país hace dos años con la noticia de que colgaba la sotana para profesar la fe desde la vida de un hombre común y corriente.

El ex sacerdote recalcó que aunque la noticia fue un shock para muchas personas, siempre tuvo claro que debía seguir a su corazón para encontrar la felicidad. Eso implica tener un amor en su vida, como lo haría un hombre normal.

Publicidad

El programa La Red lo entrevistó sobre esa nueva etapa y reveló que tiene una mujer que lo acompaña hace año y medio, pero que conoció hace 20 años cuando estaba recién ordenado como sacerdote.

"La conocí creo que en Bogotá, yo estaba recién ordenado. Fue como un rayo de luz así, quedé flechado. Ella no me paró bolas y yo siempre he sido muy estricto, los que me conocen saben que soy muy estricto. Entonces yo nunca me permití decírselo ni nada, pero yo le tiraba así los ojitos, pero ella no", dijo Linero.

También recalcó que él fue trasladado a Barranquilla y ella se fue a vivir a Argentina y solo se vieron un par de veces más como amigos.

Publicidad

"Conocí a su esposo, una buena relación y nada, con el tiempo nos dejamos de ver. Ahora yo necesité una ayuda en medio del trabajo que hago y ella comenzó a trabajar conmigo, volvimos a acercarnos y ahí comenzó todo", señaló.

Finalmente, enfatizó en que su novia no es famosa porque sea su pareja, sino porque es una mujer inteligente y capaz.