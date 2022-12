"Estás muy FLACA", le dicen a Tuti Vargas y ella respondió

Tuti Vargas es una influencer que ha tomado cada vez más fuerza en redes sociales con sus videos de maquillaje y tutoriales.

Actualmente tiene más de 800 mil seguidores que la halagan en cada publicación, pues es una mujer realmente bella.

Sin embargo, no faltan las críticas de quienes aseguran que "está muy flaca". Tuti decidió pronunciarse frente a este tipo de comentarios en una entrevista concedida a 'Lo sé todo'.

"Yo siempre he sido delagda, esa es mi contextura. Yo me siento feliz así y cómoda", dijo Tuti.

También le preguntaron la razón por la que había decidido retirarse de la red social Twitter.

"Twitter es una red que no me apasaiona porque no va acorde a mis contenidos de beauty que es lo que yo hago. Es una red en la que la gente se siente muy envalentonada por estar detrás de una pantalla, ofenden y son muy groseros. Soy una persona que intenta transmitir un mensaje de empoderamiento, de unión y creo que Twitter no me colabora mucho con ese tema", señaló la influencer.