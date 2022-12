"Estoy sexy y no me aguanto": J Balvin presume su chocolatina en cuarentena

J Balvin está muy juicioso con el ejercicio en la cuarentena y dejó a las fans enamoradas con el tonificado ambdomen que se le ve en una de las últimas fotos que subió a Instagram.

Sin camisa y luciendo sus tatuajes, el paisa puso sus manos en la cabeza y mostró su abdomen tonificado.

"Hoy si no me digan nada, que estoy sexy y no me aguanto", escribió en la imagen que ya supera el millón y medio de interacciones.

Las fanáticas no puedieron evitar dejarle muchos piropos y

hasta sus amigos famosos le dejaron comentarios graciosos.

