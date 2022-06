Exempleada de Gianluca Vacchi denunció supuesto maltrato del empresario; él no tardó en responder

Gianluca Vacchi está en el 'ojo del huracán' luego de que una supuesta exempleada saliera a los medios a contar cómo es "realmente" el DJ y empresario; la mujer describió la situación como "un infierno" y ahora pide una indemnización.

Según se conoció, se trata de Laluna Maricris Bantugon, de 44 años, quien reveló que ella y sus compañeros de trabajo eran obligados por Vacchi a grabar tiktoks y si no lograban seguir el ritmo se enfurecía y tiraba todo lo que encontrara por delante en medio de gritos.

La mujer, oriunda de Filipinas, acudió al ministerio laboral para denunciar al empresario, según ella, por los hechos, ocurridos entre el 25 de mayo de 2017 y el 10 de diciembre del 2020. Añadió que "se sintió agredida y amenazada".

La nueva denuncia al italiano se suma a otros dos casos de exempleados que alegan que el empresario les debe 700,00 euros. Mientras tanto, según reveló la revista People, la mujer afectada está solicitando una indemnización de 70 mil euros por los supuestos malos tratos.

Tras la polémica, el también influencer salió en su defensa y aseguró que son "alegaciones falsas y faltas de respeto".

“En cuanto a las noticias aparecidas en los medios recientemente, no he hecho ninguna declaración o respondido a ninguna petición de entrevista sobre el tema, ni tengo intención de hacerlo: de hecho hay procesos en marcha y está en manos de los jueces expresar una opinión al respecto”, contó.

Y agregó: “Sin embargo, se han difundido de una manera engañosa una serie de alegaciones falsas y faltas de respeto en relación a hechos y acontecimientos sobre los que no se ha presentado nunca una demanda y que no son materia de ningún procedimiento legal. En consecuencia, he ordenado a mis abogados a protegerme en los lugares competentes”.