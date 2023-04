Exesposa de Hassam revela que el comediante se fue con otras mujeres luego de superar el cáncer

El comediante colombiano Gerly Hassam dio a conocer hace casi tres años que su relación con Tatiana Orozco había llegado a su fin, luego de compartir su vida con ella por casi 2 décadas.

Desde entonces varios episodios incómodos se han venido presentando, pues todo parece indicar que pese al paso del tiempo, varias heridas siguen abiertas, pues ambos han dejado al descubierto algunos detalles de lo que era su relación.

En esta ocasión fue Tatiana la que hizo una revelación, en la que dejaría a Hassam 'mal parado' ante sus seguidores, pues de acuerdo a lo manifestado por la mujer, el comediante se fue con otras luego de que ella lo acompañara durante el difícil proceso de superar el cáncer.

Publicidad



El hecho ocurrió en Twitter donde la mujer comentó en una publicación relacionada con la enfermedad lo siguiente:

"Bueno no la estoy defendiendo, pero yo estuve durante todo el proceso de cáncer con mi ex y cuando lo superó se consiguió otras". No conforme con ello, la mujer añadió: "Es más, siempre estuvo con la misma pero la que le tocó la peor parte fue mi. Debí haberme ido a correr una maratón".

Cómo era de esperarse, las declaraciones de la mujer causaron revuelo, pero también mucha empatía por parte del público femenino, que si bien, no dudó en manifestarle su apoyo y admiración a través de comentarios.

Publicidad

"Lo importante no es lo que hizo él, lo importante es lo que hiciste tú y que te sientas bien porque hiciste lo correcto".

Quizá te puede interesar: