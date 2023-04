Falsa muerte de Florinda Meza desató caos en seguidores de Chespirito

En las últimas horas miles de seguidores del elenco de 'Chespirito' encendieron las alarmas luego de que circulara en redes sociales el rumor de que Florinda Meza, mejor recordada como 'Doña Florinda', de 'El chavo del 8', había fallecido.

Al parecer, la desinformación llegó a tal punto que la actriz tuvo que hacer uso de su cuenta oficial de Instagram para aclarar la situación; Meza se encontraba en Brasil en una de sus reconocidas conferencias.

"Para los que andan diciendo por ahí que "ya me morí"... ¡Es cierto! "Me morí" de la emoción con tantos fans reunidos para verme en Brasil. "Me morí" de gusto al poder abrazarlos, platicar con ellos y convivir", escribió Florinda en la publicación.

Y agregó: "Me morí" de alegría al saber que mi trabajo es importante en la vida de tantas personas. Así que, ahora, "muerta de risa" regreso a México para seguir viviendo este sueño tan bonito".

Vale la pena mencionar que no es la primera vez que la actriz, de 74 años, es dada por 'muerta' en redes sociales. Incluso, ha sido víctima de otras difamaciones, entre ellas, una supuesta demanda que habría interpuesto contra Shakira.

Tras el reporte de tranquilidad por parte de Florinda Meza, varios usuarios aprovecharon la publicación para enviarle mensajes de apoyo y admiración por su imparable labor, luego de la muerte de su esposo, Roberto Gómez Bolaños, recordado como 'Chespirito'.

