Foto de Piqué con una rubia confirmaría que había una tercera en la relación

Hace varios días se dio a conocer que la relación de la barranquillera Shakira y el español Gerard Piqué llegó a su fin y, aunque no se conocen los motivos reales del divorcio, cada vez más son las especulaciones de que el futbolista ya tendría un nuevo amor en su vida.

Recordemos que la primera en anunciar esta bomba fue la comunicadora social Laura Fa, periodista de ‘Mamarazzis’ de el Periódico de Cataluña, quien dijo en su podcast que le informaron que "Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar. ¡Hay crisis!".

Ahora, la misma periodista de entretenimieto junto a una compañera llamada Lorena Vázquez, sacaron a la luz la primera foto de Gerard Piqué con quien sería la rubia con la que al parecer engaño a Shakira. Se dice que ambos estaban en un evento en Estocolmo, Suecia , lugar al que fue invitado para hablar de su compañía Kosmos.

Según las comunicadoras, la foto habría sido tomada por Katrin Zytomierska, una empresaria sueca, dueña de la cadena de restaurantes de comida saludable llamada ‘Clean Eating’. Al parecer la mujer difundió la foto luego de que le pidiera a Piqué un saludo para su hijo y este se negara rotundamente.

Katrin Zytomierska dijo: "Le pregunté si podría saludar a mi hijo y él me dijo que no. Se lo volví a preguntar sorprendida, y me volvió a responder que no. No fue mal educado, pero sí un tanto engreído. Supongo que al ser un jugador de fútbol tan importante… Pero yo no le conocía hasta ese momento. Después hice la fotografía para hacer el post en mi Instagram".

Este habría sido el motivo para ella compartir la foto en la que se ve a Piqué con quien sería su nueva pareja. La empresaria escribió en su cuenta de Instagram en su momento: "Escúchame perdedor @3gerardpique. Seguramente muchas chicas en esta fiesta querían XXX contigo, y yo te vi e inmediatamente pensé en mi hijo. Fui clara contigo, te pedí saludar a mi hijo. Me dijiste que no. ¿Tú quién eres? ¿Un tío que regatea con la pelota?".

Así mismo, Katrin Zytomierska dijo que tuvo que cerrar su Instagram después de realizar la publicación.

Gerard Piqué y posible nueva novia /Foto: Instagram Katrin Zytomierska