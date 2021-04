“Fuerza campeón, renacerás como el fénix”: Sara Uribe y su emotivo mensaje para Fredy Guarín

Sara Uribe , expareja de Fredy Guarín y madre de su tercer hijo, envió un emotivo mensaje de aliento al futbolista tras la compleja situación que está enfrentando en su vida tras el altercado que tuvo el día de ayer en la casa de sus padres .

Primero, por medio de un post de Instagram , la presentadora publicó una foto de Guarín con la camiseta de la Selección Colombia y escribió los hasthtags de apoyo para el jugador. “#YoApoyoAFredyGuarin #ElGuaroDeLaGente #YoMeQuedoConEstaImagen”.

La publicación tuvo más de 200.000 reacciones y miles de mensajes que expresaron su solidaridad con Freddy.

Después, a través de historias en Instagram la modelo compartió un mensaje más profundo de apoyo al deportista acompañado de una imagen del día en que nació Joaquín, hijo de ambos.

“Yo me quedo con esta imagen siempre porque eres padre de mi hijo y seguirás siendo el guaro de la gente. Fuerza campeón, renacerás como el fénix”, dijo.

Publicidad



Asimismo, agregó: “Ahí estuviste para darme apoyo y acá estamos para siempre”.

Ante dichos mensajes de solidaridad, varios internautas felicitaron a Sara Uribe por apoyar a Guarín , pues aunque que su relación ya se haya terminado, sigue ahí para él como una amiga. Los fans la elogiaron por su increíble personalidad.

Entre los comentarios se resaltan: “No somos nadie para juzgar. Te felicito, excelente actitud”, “Independientemente de lo que sea que pasará entre ellos dos, esa es la actitud”, “Así es Sarita, ojalá ‘alguien’ siga tu ejemplo y también lo apoye, sería un bonito gesto” y “Porque nadie sabe lo que siente cada persona. De verdad que no sigo a Fredy pero verlo así lleno de sangre no me gustó ni un poquito. Esa frustración yo la viví muchos años y es horrible”.