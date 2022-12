Guapo actor le 'echó los perros' a Laura González y hasta le dejó el teléfono

Laura González es una de las reinas más lindas uqe ha tenido Colombia y su participación en el Miss Universo fue memorable, pues logró quedar de virreina en el certamen mundial.

Actualmente, Laura continua su carrera como actriz y sube contenido a sus redes sociales para compartir con sus seguidores. Pues justamente, el joven actor de Netflix Guillermo Blanco quedo 'flechado' con la exreina en un video en el que sale moviendo sus caderas y decidió escribirle un comentario.

"Hola Laura, te invito a que vayas a mi perfil de Instagram y me digas si te gusta lo que ves, ya que yo he entrado al tuyo y me he quedado maravillado al ver lo hermosa que eres. Mi número de WhatsApp te lo mando por privado, espero tu respuesta", escribió el actor.

Inmediatamente, más de 100 personas dieron like al comentario del joven actor y hasta alentaron a la reina a escribirle por privado porque "harían bonita pareja".

SIn embargo, a juzgar por los comentarios graciosos de Laura González, al parecer, podrían ser solo amigos y conocerse gracias a la industria.

"¿Qué te pasa? jajajaaj ", "Ya tengo su WhatsApp, vamos a ver qué pasa", comentó Laura.

Guillermo Blanco es un actor de Netflix que ha estado en series como 'La reina del flox' y 'Bolívar'.



¿Será que hay nuevo admirador?