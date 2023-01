Hermana de Yina Calderón protagonizó sensual baile a ritmo de 'Papi chulo'

Yina Calderón y su familia siempre están bajo la lupa de los cientos de internautas quienes están atentos a lo que hacen en su día a día, por ese motivo hace poco se viralizó un video de la hermana de la vendedora de fajas, estamos hablando de Leonela Calderón.

Por medio de una cuenta de chismes en Instagram llamada notifamosoos se compartió el divertido momento que estaban pasando en familia cuando de un momento a otro comenzó a sonar la famosa canción 'Papi Chulo', tema que sin lugar a dudas poner a bailar a más de uno.

Publicidad

Leonela no pudo evitar moverse y usando una camiseta manga sisa con short y chanclas comenzó a menearse hasta el piso, mientras que sus familiares y amigos le hacían 'barra'.

En un momento la joven se desinhibió por completo y puso sus manos en su zona íntima y movió sus caderas sensualmente. Al final se emocionó tanto que salió corriendo hasta la piscina y se lanzó de cabeza para refrescarse.

Los comentarios de los usuarios de las redes sociales se hicieron presente en la publicación y como era de esperarse, hubo personas que la criticaron por su figura, mientras que otros la felicitaron por mostrarse tal cual en internet.

"Todas las que trabajan en la empresa de fajas de ella y ninguna se ve con una buena cintura, todas son robustas, mi pregunta si funciona las fajas 🤔🤔🤔", "No sé por qué tanto odio hacia ellas, no le veo nada de raro he visto mujeres bailando peor mostrando hasta el purgatorio y no les tiran tanto odio como a ellas", "Ni las lipos, ni las fajas sirven si no se cuida la alimentación y el ejercicio", son algunas de las opiniones.

Publicidad

Te puede interesar: Hombre con traje de Papá Noel y en trineo reparte felicidad en Bogotá