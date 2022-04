Hija de Pepe Aguilar en el ojo del huracán por fotos íntimas; el cantante se pronunció

Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar y Gussy Lau están en el ojo del huracán luego de que algunas fotos íntimas se filtraran por medio de las redes sociales .

El primero en confirmar la relación fue el compositor sinaloense Gussy, quien por medio de una transmisión en vivo dijo el pasado 6 de abril: "Ok, andamos juntos para no hacer el cuento muy largo. Tenemos saliendo desde mitad de febrero y todo se está manejando en privado".

Algunos días después, Ángela Aguilar publicó un video en su Instagram muy molesta por la filtración de sus fotos románticas: "Me siento triste, defraudada, no puedo creer que estoy haciendo este video; me duele el alma... Han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran... Me siento violentada, me siento violada de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad, de yo poder decidir sobre mi vida, mi cuerpo, mi imagen".

Respecto a este tema, que ha ocupado los portales de los medios de comunicación, Pepe Aguilar rompió el silenció y con un video publicado en su cuenta personal de Instagram, mientras viajaba en un avión privado, dijo: "Andan con muchas tarugadas ahorita los medios de comunicación y la gente".

También criticó a lo chismosos que entraron a su live para enterarse si iba a hablar sobre el tema, pero no fue así.