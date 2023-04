Hijo de Martín Elías le hace dolorosa petición: "Te necesito más que nunca"

Martín Elías fue uno de los exponentes de la música vallenata más importantes de la nueva generación, llevando en alto el género del que su padre, Diomedes días, era el 'Cacique'. Pero como muchos artistas de esta música, su luz se apagó luego de sufrir un accidente de tránsito.

Luego de presentarse en Coveñas, Sucre, Martín Elías tomó rumbo hacia el departamento de Córdoba donde se encontraría con su familia, din embargo, en la vía que conduce San Onofre con Lorica, ocurrió el infortunado accidente que acabó con su vida. El cantante fue trasladado a un centro asistencial en Sincelejo, donde los profesionales de salud no pudieron salvarle.

Todo esto ocurrió el 14 de abril del 2017, que en ese año correspondió a un viernes santo, por lo que su familia y amigos no solo lo recuerdan ese día, sino todos los viernes de semana santa, dedicándole palabras y recordándolo con amor y música.

En medio de esas conmemoraciones, su hijo, quien hoy en día luce muy parecido a él físicamente, escribió a través de cuenta de Instagram un emotivo mensaje a su fallecido padre: “Un viernes santo que cambió mi vida. Te amo papá. Te extraño y te necesito más que nunca”, indicó Martín Elías Junior.

El joven siempre cumple con recordar a su padre y mostrar el amor que le tiene, es por eso que en una entrevista dada a un medio local hace algún tiempo, confesó que uno de sus sueños, al igual que su padre, era ser futbolista, pero que poco a poco se fue decantando por la música al igual que su progenitor.

“Cuando mi papá murió, yo tenía 9 años y estaba concentrado en mi fútbol. La gente me pedía que cantara, pero me alejé de eso porque estaba sintiendo un poquito de presión. Cuando crecí entendí que las personas lo hacían porque nos querían y aprecian la dinastía. La decisión más importante era hacerlo de corazón y no por obligación. Lo decidí hacer porque me nace del corazón”, indicó el hijo del cantante en un programa de televisión.

