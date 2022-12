¡Irreconocible! La foto de Carlos Vargas cuando joven que le daba pena mostrar

Carlos Vargas es uno de los personajes de la farándula colombiana que se caracteriza por ser muy divertido, relajado y espontáneo, pero muy pocos saben que no siempre fue así.

En una reciente publicación confesó que sufrió de pena, especialmente por su apariencia física.

El periodista compartió una imagen de cuando tenía 16 años y lucía muy diferente a como está ahora.

Además, agregó un mensaje en el que contó que nunca se había atrevido a mostrarla.

“El gran defecto que tenemos los seres humanos es, la pena, la cual es causada por la inseguridad, lo digo porque este #tbt fue de los que me daba pena mostrar. Hasta le pedí a mi familia que no me “boletearan” nunca, pero también fui entendiendo que la pena se quita con los años, cuando asumes amarte tal cual cómo eres y con lo que tienes, por eso subí esta foto…”, escribió.

En los comentarios, sus seguidores mostraron lo sorprendidos que estaban, pues para todos luce “irreconocible”.