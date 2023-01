Iván Calderón salió de UCI y agradeció las oraciones de sus fans

El cantante de música vallenata y popular, Iván Calderón sufrió el pasado 11 de enero un infarto cuando viajaba por las carreteras del departamento de Antioquia.

Los primeros en dar a conocer esta noticia el día miércoles fue el programa La Red por medio de sus redes sociales en la que informaron: "El compositor y productor iba viajando en su camioneta para Puerto Nare en el Magdalena Medio, el 7 de enero, cuando sintió dolores en el pecho. Logró encontrar asistencia médica sufriendo un infarto y dos paros cardiorrespiratorios... Calderón ha mostrado síntomas de mejoría y en las próximas horas pasaría a una habitación. Su situación médica se encuentra estable".

Publicidad

Ahora, luego de salir de UCI, Iván Calderón volvió a aparecer por medio de sus redes en las que agradeció a cada uno de sus seguidores por sus oraciones y pedir su pronto recuperación.

Junto a una foto en la que se le ve en una camilla aún en el hospital, el artista escribió: "Quiero dar las gracias a todos los que me tienen en sus oraciones , #siganorando #diosestaescuchando . He podido sentir el amor, el cariño, el aprecio de : familia, amigos, colegas, seguidores, la industria en general. Quiero aprovechar para pedir perdón a todos los que he ofendido consiente e inconscientemente y a la vez perdono desde lo más profundo de mi corazón a todos los que me han lastimado. Vivan un día a la vez desde el amor, La Paz, la tranquilidad y sobre todo con DIOS en el corazón ♥️ MUCHAS GRACIAS 🙏".

Como era de esperarse, colegas, familiares y fans le dejaron sus mensajes deseándole una pronta recuperación para volver a verlo en los escenarios, brindando lo mejor de su música y gran talento en muchos lugares del país.

Publicidad

Te puede interesar: Dura experiencia probando comida mexicana