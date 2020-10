Jessica Cediel manda a comer de la que sabemos a quienes la critican por su actitud positiva

Jessica Cediel no se aguantó y mandó a comer "mierda" a esas personas que la criticaron fuertemente por la "alegría" que mostró cuando se realizó la prueba de COVID-19 y cuando dio la noticia de que salió positiva.

Junto a su hermana Melisasa, la presentadora salió a contar que tenían síntomas, pero que afortunadamente han sido leves hasta el momento. Y a pesar de que expresaron tomar las cosas con actitud positiva, fueron criticadas justamente por ese motivo.

Jessica les dijo a los 'haters' que no se preocupen por ella porque no les afecta nada en sus vidas. "Es mi vida y yo me encargo de analizar cómo paso esta situación".

Recalcó que comprende que se trata de un virus que ha cobrado muchas vidas, pero resalta que son más las que han logrado sopreponerse del virus con una actitud positiva y ella es "de ese equipo".

Yo quiero tener la mentalidad positivo para mi cuerpo esté fuerte y para poder pasar rápido este trago amargo del COVID-19

La presentadora se mostró sorprendida de los ataques que recibió y les dijo: "Si yo me enfermo, no me enfermo, ¿les va a cambiar la vida? (...) ¿Les van a subir el sueldo?"

Al final, también a agradeció a esa otra parte de personas que mandaron buena vibra a través de mensajes de apoyo.