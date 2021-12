Juanpis González tendrá su propia serie en Netflix

El comediante Alejandro Riaño creo hace algún tiempo el personaje de ‘Juanpis González’ con el que divierte a muchas personas con sus parodias hablando sobre algunas situaciones que suceden en las diferentes clases sociales y además sobre la política de nuestro país.

Para Alejandro Riaño este es un personaje con el que con el que hace un trabajo de concientización a diario cada vez que pisa un escenario.

Recordemos que su programa se graba y se difunde por medio de las redes sociales en las cuales ha tenido un gran impacto.

Es por este motivo que el comediante va a tener su propia serie en la plataforma de videos más grande a nivel mundial, Netflix .

Por medio de su cuenta personal en Instagram , Alejandro Riaño contó esta gran noticia a todos sus seguidores.

Junto a un video que dura un poco más de 1 minuto, él escribió "¡Chandas tropicales pertenecientes a este chochal! Estoy dema happy de anunciarles que este 19 de enero saldrá mi beautiful serie en @netflixlat y les enseñaré a ustedes, los de a pie, como es que se hacen los negocios jodida mente grandes".

Continuó "Mi seria la hice obviamente con los más top @netflixlat @dynamocine y bueno… los mantecos de @rianoproducciones_. Así que tenemos una cita el 19 y no propiamente en Tinder… sino en NETFLIX. Pilas porque se viene el 22 y no podemos dejar que nos conviertan en la próxima Venezuela… por eso me tienen que ver ¡he dicho!".