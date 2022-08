Kaleb Acab revela su experiencia interpretando a Vicente Fernández en la serie de Caracol Televisión

La noche del pasado 3 de agosto se estrenó en todo el país la producción 'El Rey, Vicente Fernández' con la cual se busca rendir un homenaje al artista mexicano, el exponente más importante de la música ranchera.

La historia comenzó contando cómo fue la vida del 'Charro de Huentitán' interpretado por Kaled Acab, un niño de tan solo 11 años que con su enorme talento se supo ganar el cariño de millones de colombianos.

Kaleb habló en el programa Kallejiando y contó varios aspectos de su vida que no se conocían y además reveló cómo fue interpretar a 'Chente' en la etapa de la niñez: "me sentí muy alegre, muy contento y muy emocionado".

Así mismo, dijo que su otro pasatiempo aparte de ser actor, es ver televisión.

Kaleb aprovechó para contarnos cómo fue su historia para comenzar a trabajar en la televisión: "Yo cuando era más chiquito yo veía la tele y veía que salían niños en los programas y yo le dije a mi mamá que quería salir en tele. Intenté salir en uno y no pasé y ya no quise... Salió un programa de Pequeños Gigantes y le dije a mi mamá: 'quiero salir ahí' y mi mamá me llevó y a los días salió una convocatoria para Televisa y me llevaron y pues todo muy bien...".

El pequeño reveló cuál es su técnica para aprenderse el guion: "Nosotros leemos too el guion completo y de ahí me los aprendo. Cuando vamos a hacer la escena me repaso el diálogo dos o tres veces y listo".

Kaleb sorprendió cuando contó que él no se ha visto en la serie, pues solamente se estrenó en Colombia y se espera en un futuro que los mexicanos la puedan disfrutar.

Para finalizar la charla, el pequeño dijo que no sabe cuando va a venir a visitar nuestro país, pero sí está seguro que es un lugar "único, bellísimo e inigualable".

Mira la entrevista completa con Kaled Acab:

