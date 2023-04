Karol G arremete contra revista que editó su cuerpo: "Es una falta de respeto"

Karol G es una cantante del género urbano quien se ha encargado de romper estigmas respecto a la incursión de mujeres en la música, sin embargo, esto se convirtió en fuente de inspiración para conquistar al mundo con su fantástica voz, lo cual la posicionó en una de las más grandes artistas del momento.

Aunque, a través de su larga trayectoria ha mostrado varias facetas sobre su vida, las cuales la hicieron destacar, pues tuvo su cabello color castaño natural, luego tuvo destellos rubios, pasó al color azul que la representó durante varios años creando todo un movimiento de mujeres las cuales se autodenominaron como 'Bichotas', en representación a su exitosa llamada de la misma manera.

Pese a esto, la colombiana sintió que debía evolucionar su imagen cambiando su característico color de cabello para ponerse un rojo encendido, recibió bastantes halagos e incluso fue llamada como la nueva 'sirenita', sin duda, fue un gran acierto para lo que se ha atrevido a representar, aunque sigue en duda si podrá verse próximamente una nueva faceta de la cantante.

A pesar de que durante un largo tiempo ha sido víctima de miles de críticas en contra de su aspecto, enfocándose en como subió de peso durante un lapso de tiempo e incluso trató de disimularlo en medio de unos premios a las celebridades, decidió tomar un giro a los comentarios y publicar fotografías en que se veía al natural, incluso algunas han sido un poco reveladoras.

Sin embargo, hace poco realizó una publicación a través de su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 61 millones de seguidores y dejó sorprendidos a muchos de sus seguidores pues publicó unas imágenes que fueron portada en la revista 'GQ', y comentó: "NO me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con cómo me veo natural, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios". Dentro de las imágenes se vio su rostro bastante delgado, al igual que un brazo deforme.

#KarolG estalla contra la revista GQ y hace pública su inconformidad con el exceso de #photoshop que le hicieron a su portada en la revista💥 Desliza 👉️ para ver el mensaje que publicó la estrella colombiana🇨🇴 en sus redes.



¿Qué opinas de su mensaje?💬👇 pic.twitter.com/GHcwScdEek — Latinx Now! (@latinxnow) April 6, 2023

