La alarmante predicción de Mhoni Vidente hacia Shakira: se desatarán los peores momentos

Shakira ha evidenciado ante el mundo una fortaleza bastante grande luego de pasar por procesos difíciles, con la mejor actitud y sobre todo con una mente millonaria, a tal punto de aprovechar sus malos ratos para obtener mucho más dinero; sin embargo, recientemente causó gran preocupación su futuro luego de que una reconocida vidente le advirtiera sobre presencias malignas.

Se trata de Mhoni Vidente, quien con el transcurso del tiempo ha predicho diferentes situaciones que finalmente se han cumplido, tales como embarazos de famosas hasta catástrofes naturales.

A pesar de que las decisiones de la cantante se han mantenido públicas, como su mudanza de Barcelona, España a Miami, Estados Unidos en compañía de sus dos hijos, quienes han demostrado un apoyo incondicional a su madre, la vidente ha establecido que su proceso de ruptura no sería nada en comparación con su próximo sufrimiento.

Esto debido a que, presuntamente, el exfutbolista se encontraba en desacuerdo con las predicciones de los jueces, quienes le otorgaron la custodia de Milán y Sasha a su madre; y esto lo haría tomar drásticas decisiones con el sentido de recuperar a sus hijos.

También expresó que Piqué estaba envuelto en un mundo mediático que no lo dejaba ver la realidad de su situación, como cuánto extrañaría a sus hijos luego de que se mudaran a otro continente. Por tal razón, Shakira sufriría y botaría enormes lágrimas al ver como el padre de sus hijos deseaba arrebatárselos.

De igual forma, volvió a mencionar la relación de Shakira con su ex suegra, afirmando que esta le estaba practicando brujería para que la mujer no obtenga tranquilidad en su vida. A pesar de que no se ha confirmado su hipótesis, se espera un buen futuro para los menores, quienes incluso han ayudado de gran forma a su madre con sus composiciones que se han convertido en grandes éxitos.

