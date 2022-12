La confesión de Greeicy Rendón sobre su infancia que hizo reír a más de uno

Greeicy Rendón publicó en su cuenta de Instagram una fotografía mostrando la flauta traversa de su infancia, la cual le trajo recuerdos.

Publicidad

Uno de ellos, y que sorprendió a sus fans, fue el de la vez que cuando estaba en una clase de música, no se aguantó y se orinó en el salón. Por supuesto, sus fans se rieron del hecho.

Según dijo, le dio vergüenza pedirle a su profesor permiso para ir al baño.

Publicidad

"Dicen que recordar es vivir... y sí. Acabo de sacar mi flauta traversa después de muchísimos años de tenerla a mi lado e ignorarla por completo”, escribió en el post la cantante.

Publicidad

Te puede interesar: ¡Tragos, madrazos y excesos! Candente live de Yina Calderón terminó en pelea

Publicidad

Cabe recordar que, antes de que Greeicy comenzara a recorrer el país haciendo giras musicales y demás, paso gran parte de su infancia en Cali, la ciudad que la vio nacer.

Publicidad

Para nadie es un secreto que ella se caracteriza por ser una chica tímida y debido a esto pasó por tan penoso momento.

La flauta que sacó del baúl de recuerdos la hizo reflexionar en el tiempo que perdió al no tocarla antes: “Porque hoy que la saque del olvido me arrepiento de haber abandonado mi gran conocimiento y permitir que se me olvidara”.