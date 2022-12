La DURA respuesta de Carolina Cruz a quienes le dijeron "vieja y pasada de moda"

"Que por qué en las fotos se me ve la piel como de 15 si en realidad estoy vieja y pasada de moda (según ellos)", escribió la famosa presentadora luego de compartir un sentido y extenso mensaje acerca de todas las críticas que le llueven en redes sociales.

A raíz de varioscon los que lidia todos los días,

la modelo se decidió por responder y expresar su indignación.

"Si me hace feliz trabajar en TV y me siguen llamando para hacerlo, lo seguiré haciendo, es mi vida no la tuya. Si no le hago daño a nadie, ¿en qué te afecta? Creo que el problema aquí no es mí, sino tuyo que me sigues y te mortificas viéndome", explicó Cruz en otro de los apartados del mensaje.

Como era de esperarse,

fueron varios los famosos que se sumaron a los más de 4.000 comentarios en apoyo a la modelo.

La publicación llegó a más de 50.000 'Me Gusta' y se suma a varias impresiones positivas que recibió la modelo por atreverse a exponer su punto frente a dichas críticas.