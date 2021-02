La hermosa hija de Marbelle sacó un cover de 'Dilemma' y se ve más hermosa que nunca

Rafaella , la hija de Marbelle , sacó un cover de la canción 'Dilemma' y dejó enamorados a los fans con su belleza e increíble voz. El talento lo heredó e su madre quien la apoya en el mundo de la música.

La hermosa joven luce un cabello rojo y se ve más hermosa que nunca en el video que compartió con sus seguidores en redes sociales y que, además, ha recibido muchos elogios.

"Todas las historias tienen un inicio, no solo se trató de una decisión, esto es el resultado de mucho tiempo, dedicación y amor, esto lo hago para transmitir mi arte, lo hago por amor a mi voz, la música me alivia, me hace feliz ✨

Dedíquenme el próximo minuto...", escribió la linda Rafaella en la publicación.

"Tesaaaaaaaa qué voz tan hermosa", "Me encantoó! Por más covers así", "Te quedo espectacular hermosa te felicito", "Excelente Rafaela en nacional tu mamá y en lo internacional tu brillarás, Dios te bendiga y te abra muchas puertas muy buen trabajo éxitos", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en el video.