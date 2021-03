"La keratina de mi hermana ya va a salir y si me toca ponerle mi nombre, lo hago": Yina Calderón

Una vez más Yina Calderón habló de las keratinas de Epa Colombia , pero esta vez para elogiar su trabajo y demostrar el respaldo que tendrán las keratinas de su hermana.

La influenciadora mostró los resultados que han tenido las clientes en los últimos días, asegurando que los productos de su hermana tendrán una buena acogida.

“Nunca he probado las keratinas de Epa, ojalá la pudiera probar, me gusta su iniciativa de negocio como siempre he pensado para todo el mundo hay y me encanta la gente emprendedora como ella”, aseguró en el clip.

Posteriormente habló de los productos para el pelo que su hermana próximamente sacará: “Respecto a las de mi hermana. Ya casi van a salir, voy a subir fotos de las pruebas que hemos hecho en estos días. Aclaro que no son mías, son de mi hermana, pero tiene mi apoyo incondicional”.

Luego de eso indicó que si debía colocarle el nombre de ella al producto lo haría sin ningún problema con tal de que su hermana surja.